- Autoritatile din Republica Populara Chineza refuza pe motive de pandemie predarea cetateanului roman Marius Balo, transmite Ministerul Justitiei. Este vorba despre clujeanul incarcerat de 6 ani in China pentru o frauda de 80 de dolari, care trebuia sa fie transferat in Romania, conform deciziei Curtii…

- Autoritatile chineze au anuntat marti ca, in ultimele 24 de ore, nu a fost inregistrat niciun nou caz de Covid-19 pe teritoriul tarii, iar pentru a 27-a zi consecutiv nu au raportat niciun deces potrivit news.roWeekendul trecut, noi focare restranse au fost depistate intr-un oras aflat in…

- Numarul deceselor provocate de COVID-19 in Suedia a ajuns, joi, la 3.040, in crestere de la 2.941 miercuri. Autoritatile suedeze au preferat o abordare mai blanda in ceea ce priveste combaterea noului coronavirus, lasand deschise majoritatea scolilor, magazinelor si restaurantelor si bazandu-se…

- Kim Jong-un a taiat panglica, vineri, la o ferma agricola, susține agenția oficiala de știri din Coreea de Nord. Aceasta ar fi prima apariție a liderului nord-coreean din ultimele 20 de zile, timp in care in presa internaționala au aparut zvonuri ca acesta ar fi in stare vegetativa sau chiar ca ar fi…

- Bloggerul Chen Jieren, fost angajat al oficiosului Ziarul Poporului, a fost condamnat joi de tribunalul popular din comitatul Guiyang, din provincia Hunan (centru), a anuntat instanta intr-un comunicat difuzat online. Jurnalistul a fost condamnat pentru incitare la revolta, extorcare, comert ilegal…

- Un jurnalist chinez, care - potrivit justitiei - a denigrat atat Partidul Comunist, la putere, cat si guvernul, a fost condamnat la 15 ani de inchisoare, transmite vineri AFP. Bloggerul Chen Jieren, fost angajat al oficiosului Ziarul Poporului, a fost condamnat joi de tribunalul popular din comitatul…

- Un jurnalist chinez a fost condamnat la 15 ani de închisoare, fiind acuzat ca ar fi denigrat atât Partidul Comunist, la putere, cât si guvernul, scrie Agerpres, citând AFP. Potrivit organizatiei Reporteri fara Frontiere (RSF), China ocupa pozitia 177 din 180 în clasamentul…

- Orasul sud-coreean Daegu (sud-est) - care a fost o vreme principalul focar de covid-19 in afara de China continentala, unde a aparut noul coronavirus la sfarsitul anului trecut -, a raportat vineri ca nu a inregistrat niciun caz nou de contaminate - o premiera din februarie -, in contextul in care…