Stiri pe aceeasi tema

- Scriitorul australian Yang Hengjun a fost condamnat la moarte de catre un tribunal din China. El a fost arestat in urma cu cinci ani fiind acuzat de spionaj. Pedeapsa nu se va aplica și peste doi ani ar putea fi transformata in inchisoare pe viața, a mai

- Scriitorul și academicianul Yang Jun, incarcerat in China din anul 2019 pentru acuzații de spionaj, a fost condamnat la moarte cu suspendare in aceasta țara, a transmis luni Australia, relateaza AFP și dpa.

- Scriitorul si universitarul australian Yang Jun, incarcerat in China din 2019 sub acuzatii de spionaj pe care le contesta, a fost condamnat la moarte cu suspendare in aceasta tara, a anuntat luni Australia, care si-a exprimat consternarea, relateaza AFP, potrivit news.ro.l"Guvernul australian este…

- In prezent, Fondul estimeaza o crestere a econjomiei globale de 3,1% in 2024, in crestere cu 0,2 puncte procentuale fata de proiectia sa anterioara din octombrie, urmata de o expansiune de 3,2% in 2025. Mari economii emergente precum Brazilia, India si Rusia s-au descurcat mai bine decat se credea anterior.…

- Autoritatile judetene au stabilit, miercuri, in cadrul sedintei Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB), o serie de masuri de protectie in caz de suspiciune de gripa aviara, dupa ce pe Lacul Prodana, din municipiul Barlad, au fost gasite trei lebede moarte. Prezenta pasarilor a fost semnalata…

- Managerul Spitalului Colentina, George Mirel Cristescu, a fost condamnat joi de Tribunalul Bucuresti la 3 ani de inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care este acuzat ca a dat mita 20.000 de euro pentru a fi numit in functie.

- Un șofer in varsta de 23 de ani care a accidentat mortal o fetita de 13 ani, pe o trecere de pietoni de pe Calea Domneasca din Targoviste, a condamnat la inchisoare cu suspendare. Persoanele care faceau parte din cortegiul funerar s-au luat la bataie cu forțele de ordine in plina strada

- Reacții din intreaga lume dupa acordul dintre Israel si HamasStatele Unite, Rusia, China si Uniunea Europeana (UE) au salutat, intre altii, anuntarea unui acord intre Israel si Hamas care prevede eliberarea a cel putin 50 de ostatici in schimbul eliberarii a 150 de de detinuti palestinieni si unei…