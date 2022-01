Ministerul a declarat in aprilie 2020 ca subventiile pentru astfel de vehicule vor fi reduse din 2020 pana in 2022 cu 10%, 20% si, respectiv, 30%. Pentru vehiculele NEV destinate transportului public, subventiile au fost reduse cu 10% in 2021, iar in 2022 vor fi reduse cu 20%. China, cea mai mare piata auto din lume, si-a stabilit obiectivul ca vehiculele NEV, inclusiv hibridele plug-in si vehiculele cu celule de combustibil cu hidrogen, sa constituie 20% din vanzarile de masini pana in 2025. Producatorii mondiali de automobile precum Volkswagen, General Motors, Toyota Motor si Tesla intensifica…