China: Un cutremur în provincia Sichuan a făcut doi morţi Cel putin doua persoane si-au pierdut viata si trei au fost ranite intr-un cutremur de mica adancime, joi dimineata, in provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, au anuntat media oficiale, noteaza AFP. Guvernul local a confirmat decesele, fara a preciza unde sunt localizate sau a furniza mai multe detalii, a afirmat China Global Television Network (CGTN). Institutul american pentru studii geologice (USGS) a masurat acest cutremur cu magnitudinea 5,4, dar Centrul seismologic din China l-a plasat la magnitudinea 6,0. Cele doua organisme au situat epicentrul la o adancime mica de zece kilometri, la… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

