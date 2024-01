Stiri pe aceeasi tema

- Cotatia titeiului Brent a scazut cu 2,63 dolari, sau cu 3,3%, pana la 76,13 dolari pe baril, in timp ce contractele futures pentru titeiul american West Texas Intermediate au pierdut 2,94 dolari, sau 4%, pana la 70,87 dolari pe baril. Ambele contracte au urcat cu peste 2% in prima saptamana a anului…

- Turcia si companiile din aceasta tara au economisit in 2023 aproximativ doua miliarde de dolari la facturile de energie majorand importurile de produse petroliere si de petrol rusesc vandut la pret redus, arata calculele Reuters pe baza datelor LSEG si a estimarilor traderilor, iar Ankara vrea sa cumpere…

- Nu a fost imediat clar cand vor incepe livrarile. Site-ul web local al BYD a aratat ca compania ofera si automobilul ATTO 3 spre vanzare in Emiratele Arabe Unite. Stirea reflecta o alta incursiune a intreprinderilor chineze in Orientul Mijlociu, in timp ce tensiunile geopolitice au facut mai dificila…

- In acest moment insa, piata petrolului este in deficit, iar stocurile scad ”intr-un ritm rapid”, a spus Toril Bosoni in marja unei conferinte de la Oslo. ”Stocurile globale de petrol sunt la niveluri scazute, ceea ce inseamna ca riscati o volatilitate crescuta daca exista surprize fie din partea cererii,…

- Pretul petrolului Brent a scazut la aproximativ 82 de dolari pe baril, de la cel mai mare nivel din 2023 atins in septembrie, de aproape de 98 de dolari. Preocuparea cu privire la cresterea economica si cerere a exercitat presiuni asupra preturilor, in pofida sprijinului din partea OPEC si a aliatilor…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 3,53 dolari, sau cu 3,5%, la 82,23 dolari pe baril, la, in timp ce titeiul american West Texas Intermediate a scazut cu 2,88 dolari sau cu 3,6%, la 77,94 dolari pe baril. Ambele contracte au atins cele mai reduse niveluri din 24 iulie, iar contractele…

- Conform presei iraniene, presedintele Ebrahim Raisi urmeaza sa efectueze duminica o vizita in Arabia Saudita.Aceea ar fi prima astfel de vizita a unui sef de stat iranian, dupa ce un acord mediat de China in luna martie a pus capat unor ani intregi de ostilitate intre fostele state rivale regionale.…