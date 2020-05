Stiri pe aceeasi tema

- Prin urmare, imbunatațirea calitații aerului a dus la 11.000 de decese mai puțin provocate de poluare. Conform studiului realizat de Centrul de Cercetare pentru Energie și Aer Curat, a scazut și numarul copiilor care sufera de astm, cu 6.000 de cazuri, 1.900 de persoane au evitat vizitele la Urgența…

- Plangerea civila, depusa de procurorul statului, Eric Schmitt, vizeaza Guvernul, Partidul Comunist Chinez, precum si alti responsabili si institutii ale tarii. Conform plangerii, cei vizati sunt acuzati ca au "ascuns informatii cruciale" de la inceputul pandemiei, au arestat avertizori de integritate…

- Australia a cerut duminica deschiderea unei anchete independente privind lupta mondiala impotriva pandemiei de COVID-19 si asupra modului in care Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a gestionat criza, relateaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: Un studiu arunca in aer teoria laureatului…

- “Pandemia de coronavirus ataca mai intai organismele fragile și nu este deci surprinzator ca este pe cale sa mature Uniunea Europeana, slabita de egoismul statelor membre, de lipsa de curaj a clasei sale politice și de pasivitatea instituțiilor. Este greu pentru mine s-o recunosc, in situația in care…

- Numarul cazurilor confirmate de coronavirus se ridica acum la 1,5 milioane la nivel mondial, potrivit celor mai recente date. Pandemia de virus COVID-19 , care are originea in Wuhan, China, a inceput sa se raspandeasca rapid in intreaga lume in februarie. Epicentrul asupra pandemiei s-a mutat in…

- Pandemia de coronavirus a cuprins intreaga Europa, dupa ce Covid-19 a patruns penru prima data in Italia. Virusul a aparut in China, orașul Wuhan fiind cel mai afectat inițial. In doar 30 de zile, regiuni din Italia, Spania, Marea Britanie sau Germania, numara mii de morți și zeci de mii de cazuri de…

- Documentare despre pandemia de Covid-19, in care specialisti si oameni de stiinta dezvaluie noi perspective asupra coronavirusului, vor fi difuzate in luna aprilie de postul Discovery, news.ro.„Pandemia: Covid-19”, un documentar special de o ora, care ofera o analiza aprofundata a pandemiei,…

- Pandemia de coronavirus care pus stapanire pe intreaga lume este motiv de cearta intre China și Statele Unite ale Americii. Oficialii asiatici susțin ca ar fi vorba de un complot al americanilor și ca virusul iși are originea in SUA. Deși la inceput s-a spus ca originea COVID-19 este intr-o piața din…