China se consolidează Guvernul chinez intenționeaza sa mențina stabilitatea piețelor financiare și planifica masuri pentru stimularea creșterii economice in țara, potrivit agenției de presa Xinhua, care citeaza rezultatele unei reuniuni a Comitetului pentru Stabilitate și Dezvoltare Financiara din subordinea statului. Intalnirea a fost condusa de vicepremierul Liu He al Consiliului de Stat. La ședința s-a spus ca deja in trimestrul curent sunt necesari pași concreți pentru susținerea economiei, iar primii ar trebui facuti in domeniul politicii monetare. Politica monetara trebuie sa „raspunda in mod proactiv” la condițiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

