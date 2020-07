Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile sanitare au raportat miercuri 101 cazuri noi de coronavirus in China continentala, cel mai ridicat bilanț din ultimele trei luni și jumatate, transmite Reuters. Recent, multe dintre noile infecții au aparut in regiunea Xinjiang, din vestul indepartat al țarii, unde au fost raportate 89…

- China a raportat 27 de noi cazuri de infectare cu Covid-19 pentru ziua de vineri, dintre care 22 s-au inregistrat la Beijing, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Citește și: Documentarea suspecților de furt de produse de lux din avioane a durat un an - Exista o schema veche de 'lucru' iar…

- Autoritatile sanitare chineze au anuntat vineri ca au inregistrat patru noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus in China continentala, unde a aparut covid-19, la sfarsitul anuluitrecut, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Doua dintre cazuri sunt ”importate”, precizeaza autoritatile.…

- Brazilia a inregistrat marti un nou record de 1.179 de decese intr-o singura zi cauzate de noul coronavirus, iar numarul total al deceselor a ajuns la 17.971 si 271.628 de cazuri confirmate, a anuntat Ministerul brazilian al Sanatatii, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Brazilia a inregistrat,…

- Peste 100.000 de contaminari cu noul coronavirus au fost inregistrate in Iran de la inceputul epidemiei, a anuntat miercuri un purtator de cuvant al Ministerului iranian al Sanatatii, relateaza Reuters potrivit news.ro.Bilantul covid-19 in Iran - una dintre cele mai afectate tari in Orientul…

- Numarul mortilor din cauza covid-19 a inceput sa creasca din nou in Spania, care a inregistrat 244 de decese in ultimele 24 de ore, dupa ce acest bilant zilnic a ramas sub 200 de morti in ultimele trei zile, relateaza Reuters potrivit news.ro.Potrivit Ministerului spaniol al Sanatatii, bilantul…

- Autoritatile sanitare chineze au anuntat luni ca au inregistrat cu o zi inainte trei noi contaminari cu noul coronavirus in China continentala si ca nu au inregistrat niciun mort din cauza covid-19, relateaza Reuters.

- Autoritatile sanitare chineze au anuntat vineri ca au inregistrat joi alte 12 contaminari cu noul coronavirus in China continentala si ca nu au inregistrat niciun alt deces din cauza epidemiei aparute in centrul tarii, la sfarsitul anului trecut, relateaza Reuters.