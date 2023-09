Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite intentioneaza sa desfasoare mii de drone in urmatorii doi ani pentru a contracara avantajul Chinei in materie de efective si echipament militar, a declarat luni un responsabil american din domeniul apararii.

- Masurile se numara printre cele mai recente semne ale relatiilor tensionate dintre Washington si Beijing, care s-au ciocnit din cauza acuzatiilor de spionaj, drepturilor omului, politicilor industriale ale Chinei si interdictiilor de export din SUA privind tehnologiile avansate. Biroul pentru Industrie…

- Conform unui sondaj Reuters, se anticipa o scadere a exporturilor de 12,5% și o scadere a importurilor de 5% pentru luna iulie. Insa realitatea a depașit aceste estimari.Interesant este faptul ca relațiile comerciale ale Chinei cu partenerii majori au fost afectate. Exporturile catre SUA și Uniunea…

- China iși va relaxa regulile privind migrația interna, facilitand așezarea oamenilor in orașele mici, in incercarea de a stimula economia in criza și de a stimula creșterea economica, a anunțat guvernul, potrivit The Guardian.Ministerul Securitații Publice (MPS) a anunțat ca intenționeaza sa reduca…

- Saptamana trecuta, autoritatile au anuntat o serie de angajamente care vizeaza sectoare specifice sau care au rolul sa linisteasca investitorii privati si straini cu privire la un mediu investitional mai favorabil, dar acestea au fost in mare masura masuri ample, unele lipsite de detalii concrete. Liderii…

- Consiliul de Stat al Chinei a prezentat, miercuri, Opinia privind incurajarea dezvoltarii economiei private, pentru a imbunatați mediul de dezvoltare economica din China prin eliminarea greutaților in accesul pe piața, aplicarea completa a politicilor privind concurența loiala, imbunatațirea mecanismelor…

- La intrarea in anul 2023, pe Wall Street consensul era: China s-a intors. Dupa ani de blocaj și producție suprimata, economiștii și investitorii au aplaudat sfarșitul politicii de zero COVID a Beijingului și boom-ul economic care va urma cu siguranța. Colosul in așteptare, care este consumatorul…

- Progresul uimitor in domeniul tehnologiilor recente reprezinta oportunitați de nerefuzat pentru investitori, dar ii pune, de asemenea, in fața unei alegeri cruciale: sunt de partea Statelor Unite sau a Chinei? Pentru ca lumea se imparte in timp ce Washingtonul și Beijingul se lupta pentru supremația…