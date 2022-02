Stiri pe aceeasi tema

- China a refuzat joi sa numeasca operațiunea militara a Rusiei in Ucraina drept ”invazie” și a facut apel la toate parțile implicate sa se abțina de la acțiuni extreme, deși și-a sfatuit cetațenii care se afla in zona sa stea in case și sa dea dovada de precauție, relateaza Reuters. Un purtator de cuvant…

- Statele Unite nu au incetat sa vanda arme Ucrainei, alimentand tensiunile, creand panica și chiar exagerand cu un calendar al razboiului, a declarat o purtatoare de cuvant a diplomatiei chineze, Hua Chunying, citata de AFP.Intrebarea cheie este ce rol au jucat Statele Unite in tensiunile actuale din…

- O serie de instituții media americane au informat ca poziția Chinei cu privire la problema ucraineana contrazice principiul Chinei de a respecta suveranitatea naționala și integritatea teritoriala. In replica, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Hua Chunying, a declarat ca declarațiile…

- Rusia a dat asigurari marti ca este in continuare „pregatita” de negocieri cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, care urmeaza sa se intalneasca joi la Geneva cu ministrul de externe rus Serghei Lavrov, dupa recunoasterea de catre Moscova a regiunilor separatiste ucrainene proruse Lugansk si…

- China a acuzat Statele Unite ca „au jucat cartea cu amenintarea razboiului si creeaza tensiuni", deoarece presedintele american Joe Biden a avertizat ca peste 150.000 de soldati rusi sunt inca plasati la granita cu Ucraina, desi Moscova a anuntat ca va retrage o parte din trupe, relateaza Reuters. Statele…

- Guvernul de ka Kiev a cerut cetatenilor sambata, 12 februarie, sa ramana calmi si uniti, declarand ca fortele armate sunt gata sa respinga orice atac asupra tarii, pe fondul temerilor ca Rusia ar fi gata sa declanșeze invazia, relateaza agenția Reuters, preluata de Agerpres . „Acum este esential sa…

- Președintele rus Vladimir Putin a sosit vineri la Beijing pentru Jocurile Olimpice de iarna din 2022 și pentru intalnirea cu președintele chinez Xi Jinping, aducand cu el un acord de creștere a livrarilor de gaze naturale catre China, pe fondul creșterii tensiunilor cu Occidentul, relateaza Reuters,…

- Ministerul de externe de la Beijing l-a convocat miercuri seara pe ambasadorul Japoniei în China pentru o "întâlnire de urgenta", dupa ce fostul prim-ministru japonez Shinzo Abe a declarat ca nici tara sa si nici Statele Unite nu ar putea sta deoparte în cazul în…