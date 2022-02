China a refuzat joi sa numeasca operațiunea militara a Rusiei in Ucraina drept ”invazie” și a facut apel la toate parțile implicate sa se abțina de la acțiuni extreme, deși și-a sfatuit cetațenii care se afla in zona sa stea in case și sa dea dovada de precauție, relateaza Reuters. Un purtator de cuvant al ministerului afacerilor externe a avut un mesaj critic la adresa SUA. “Atunci cand SUA au coordonat cinci valuri de extindere a NATO catre est pana la porțile Rusiei s-au gandit vreodata la ce se poate intampla daca impingi o țara mare cu spatele la zi?”, a transmis un purtator de cuvant al…