China promite o „reunificare paşnică”; Taiwanul cere să-i fie respectată democraţia Premierul chinez Li Keqiang a promis duminica o „reunificare pasnica” cu Taiwanul, dar si pasi hotarati pentru a impiedica independenta insulei, in timp ce Taipeiul a raspuns ca Beijingul ar trebui sa respecte angajamentul poporului taiwanez fata de democratie si libertate, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . China, care considera Taiwanul democratic o provincie rebela, si-a intensificat activitatea militara in apropierea insulei in ultimii trei ani, drept raspuns la ceea ce Beijingul numeste „complicitate” intre Taipei si Washington, principalul sustinator si furnizor de arme al Taiwanului.… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

