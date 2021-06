Stiri pe aceeasi tema

- O turma de elefanti a pornit intr-un periplu de cateva sute de kilometri in sud-vestul Chinei, traversand orase si autostrazi si distrugand mai multe recolte agricole, informeaza AFP. Cele 15 pahiderme, printre care se aflau si trei pui, au parasit rezervatia Xishuangbanna, o regiune aflata…

- O turma de elefanti a pornit intr-un periplu de cateva sute de kilometri in sud-vestul Chinei, traversand orase si autostrazi si distrugand mai multe recolte agricole, informeaza AFP. Cele 15 pahiderme, printre care se aflau si trei pui, au parasit rezervatia Xishuangbanna, o regiune aflata la frontiera…

- 15 elefanți salbatici care au fugit in luna aprilie din rezervația naturala Xishuangbanna, din provincia Yunnan, au distrus culturi intregi de cereale și hambare pe o distanța de 500 de kilometri in sud-vestul Chinei, iar pierderile sunt estimate la 1,07 milioane de dolari, informeaza The Guardian .…

- Un barbat in varsta de 41 de ani din provincia Jiangsu din estul Chinei a fost confirmat ca fiind primul caz uman de infectie cu tulpina H10N3 a gripei aviare, a declarat marti Comisia Nationala de Sanatate (NHC) din China, relateaza Reuters, potrivit Mediafax. Barbatul, rezident al orasului…

- Un cutremur de suprafata de 6,1 grade s-a produs, vineri in sud-vestul Chinei. Autoritațile anunța ca cel puțin o persoana a murit, iar zeci de oameni au fost raniți, potrivit ABC News. Mai multe cladiri au fost avariate, iar peste 20.000 de persoane au fost evacuate. Seismul a avut loc la ora locala…

- Intr-o singura zi, in Taiwan au fost inregistrate 335 de cazuri de COVID, cel mai mare bilanț zilnic de la debutul pandemiei. Noile focare ar fi izbucnit de la un hotel unde au fost cazați mai mulți angajați ai unei companii aeriene, iar acum virusul a ajuns sa fie transmis comunitar, relateaza CNN.…

- Doua tornade au lasat in urma lor cel putin 12 morti si peste 400 de raniti in centrul si in estul Chinei, au informat sambata autoritatile locale, potrivit AFP. Vanturi puternice au maturat vineri seara metropola Wuhan, din centrul tarii, de unde a pornit epidemia de COVID-19. Foto: (c) Xiong Qi /…