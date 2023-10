China limitează exporturile de grafit, după cele de germaniu şi galiu, aducând în atenţie dominaţia sa pe piaţa pământurilor rare China este cel mai mare producator si exportator de grafit din lume, un material folosit in aproape toate bateriile pentru vehicule electrice. Cerinta, ca raspuns la provocarile legate de dominatia sa globala in sectorul productiv, urmeaza anuntului din iulie privind restrictii similare la export pentru produsele cu galiu si germaniu, utilizate in cipurile computerelor si alte componente. Considerate pe scara larga ca represalii la restrictiile SUA asupra vanzarilor de tehnologii catre China, restrictiile exporturilor de grafit au sporit ingrijorarea in Occident ca China ar putea limita exporturile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a spus ca Moscova și Beijingul, spre deosebire de Occident, nu creeaza alianțe militare. Potrivit acestuia, Statele Unite iși forțeaza aliații sa inrautațeasca relațiile cu Rusia și China. El și-a exprimat, de asemenea, opinia ca, in cazul unui razboi la scara larga intre…

- China se ambitioneaza sa devanseze SUA in calitate de prima putere mondiala, a declarat joi secretarul de stat american Antony Blinken, lansand in acelasi timp un nou avertisment cu privire la Taiwan, relateaza AFP. SUA au desemnat China drept principala lor provocare pe termen lung si isi dubleaza…

- Moscova si Beijingul au pozitii "similare" in ceea ce priveste Statele Unite si solutionarea conflictului din Ucraina, a transmis luni Ministerul rus de Externe, relateaza AFP, conform Agerpres.Intr-un comunicat publicat in urma unei intrevederi intre seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, si omologul…

- Statele Unite, Coreea de Sud si Japonia isi consolideaza legaturile in domeniul securitatii vineri, la un summit fara precedent, la Camp David, in apropiere de Washington, menit sa transmita un semnal Chinei, dar si Coreei de Nord, relateaza AFP, informeaza News.ro.Joe Biden ii primeste pe premierul…

- ”China a atras atentia asupra ei prin pandemie, depasind Coreea de Sud in 2021 si Germania in 2022, devenind al doilea mare exportator de masini”, a declarat agentia de rating intr-un raport. China se apropie acum de Japonia, se arata in raport, adaugand ca decalajul a fost in medie de aproximativ 70.000…

- ”China e o bomba cu ceas din mai multe motive”, a atacat presedintele democrat joi, intr-o vizita in Utah (vest). El subliniaza ca China este afectata de un somaj puternic si ca forta de munca chineza imbatraneste. ”China este in dificultate” din aceasta cauza, apreciaza el. Acest lucru este un motiv…

- NASA creeaza mitul despre o noua cursa lunara și amenințarea din partea Chinei pentru a justifica enormele costuri bugetare pentru reluarea zborurilor cu echipaj pe Luna, a declarat pentru RIA - Novosti Andrei Ionin, expert rus in domeniul cosmonauticii, scrie Rador. Dupa cum relateaza RIA - Novosti,…

- Indepartarea neașteptata a lui Qin Gang din funcția de ministru chinez de externe, dupa doar șapte luni, pare a fi unul dintre cele mai mari scandaluri politice din ultimii ani. Mai ales ca, deocamdata, oficialii de la Beijing au evitat sa ofere vreo explicație oficiala, scriu The Japan Times și The…