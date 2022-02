Stiri pe aceeasi tema

- Presa anunța ca trupele rusești au intrat deja teritoriul Ucrainei dupa ce Vladimir Putin a ordonat, luni seara, armatei ruse sa intervina pentru misiuni de „mentinere a pacii” in regiunile separatiste ucrainene Lugansk si Donetk, dupa recunoasterea independentei acestora. Locuitorii din Donețk au anunțat…

- Uniunea Europeana si-a exprimat sambata ingrijorarea cu privire la intensificarea eforturilor de manipulare a informatiilor menite sa serveasca drept pretexte inventate pentru a justifica o escaladare militara in Ucraina, transmite AFP, citat de Agerpres. „Uniunea Europeana este extrem de ingrijorata…

- Rusia nu va incepe un nou razboi, ci va pune capat unuia vechi, care dureaza de opt ani – aceasta este justificarea prezentata la televiziunea de stat de la Moscova. Rusia nu are cum sa nu puna capat razboiului din estul Ucrainei – spune propaganda de stat a Federației Ruse. Aceasta propaganda tace…

- „SUA știu ce se petrece in teren, dar continua sa caute o soluție diplomatica pentru a dezamorsa criza de la granițele Ucrainei, insa acumularea continua a trupelor rusești este un obstacol in calea dezescaladarii conflictului”, a avertizat Casa Alba, potrivit mesajului transmis, luni seara, de secretarul…

- In plina criza la granița ruso-ucraineana, omenirea vede cum un alt conflict se ridica in Pacific. Trupele lui Putin, comasate langa frontiera cu Ucraina, testeaza in primul rand vigilența NATO, alianța care se sprijina mai ales pe puterea militara a Americii. Insa, in același timp, SUA au parte de…

- Joe Biden a avertizat ca vor urma „un dezastru” și ”pierderi grele” pentru Rusia daca va invada Ucraina, insa a sugerat ca Vladimir Putin nu vrea un ”razboi la scara mare”.„Va fi un dezastru pentru Rusia daca va invada in continuare Ucraina”, a declarat președintele SUA in conferința de presa la un…

