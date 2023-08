Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina. Un nou atac cu drone a vizat noaptea Moscova. La tinta a fost luat centrul financiar al capitalei. Rusia a fost luata la tinta si in Marea Neagra. Mai multe drone au incercat un atac asupra flotei ruse. Armata Kremlinului sustine ca a respins ambele atacuri. Si duelul aerian cu Ucraina…

- Administratia Chinei a condamnat vehement, duminica, o scurta vizita in Statele Unite a vicepresedintelui Taiwanului, William Lai, avertizand ca Beijingul va actiona pentru apararea suveranitatii, in contextul planurilor de intensificare a exercitiilor militare.William Lai, favorit in perspectiva…

- Statele Unite incearca sa depisteze un cod informatic malitios pe care Washingtonul crede ca China l-a plasat in retelele ce controleaza infrastructura critica pentru armata americana, inclusiv cea de apa, a relatat sambata The New York Times (NYT), informeaza News.ro.Statele Unite se tem ca hackeri…

- China nu dorește sa se angajeze intr-o confruntare tehnologica sau comerciala cu Statele Unite. Ambasadorul chinez in SUA, Xie Feng, a declarat acest lucru in cadrul unui forum de securitate organizat de Institutul Aspen. Xie Feng a precizat ca Beijingul nu incearca sa provoace Washingtonul. "Dupa cum…

- Statele Unite au anuntat joi vanzarea de munitii si piese de schimb militare in valoare de 440 de milioane de dolari catre Taiwan, ca parte a sprijinului sau pentru insula autonoma revendicata de China, scrie AFP, informeaza News.ro.Aceasta vanzare, modesta, nu largeste gama de arme americane livrate…

- SUA au anuntat joi vanzarea de munitie si piese de schimb catre Taiwan in valoare de 440 de milioane de dolari, ca parte a sprijinului lor pentru aceasta insula autonoma revendicata de China, relateaza vineri AFP. Aceasta vanzare de armament de dimensiuni modeste nu largeste spectrul de arme americane…

- China face investitii majore intr-o structura de sabotaj cibernetic care vizeaza Statele Unite, avertizeaza un important oficial american, informeaza News.ro.In cadrul unei aparitii la Institutul Aspen din Washington, directorul Agentiei pentru Securitate Cibernetica si Securitate a Infrastructurii,…

- Statele Unite iși doresc ca China continentala sa-și ia angajamentul ca nu va folosi forța impotriva Taiwanului. Despre acest lucru a declarat ambasadorul SUA in China, Nicholas Burns. "Este foarte important ca Guvernul Republicii Populare Chineze sa-și ia angajamentul pentru o soluționare pașnica a…