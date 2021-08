Stiri pe aceeasi tema

- Rusia, care sustine un dialog interafgan in Afganistan "cu participarea tuturor fortelor politice, etnice si confesionale" ale tarii, a apreciat marti ca dupa victoria lor militara talibanii emit semnale pozitive in materie de libertati si impartirea puterii, informeaza AFP. "Faptul ca talibanii…

- Muftiul Sultanatului Oman, cea mai inalta autoritate religioasa din aceasta tara situata in Golful Persic, a felicitat marti "poporul afgan pentru victoria impotriva invadatorilor", dupa ce tara a cazut in mainile talibanilor, transmite AFP, potrivit Agerpres. Acesta este primul mesaj de felicitare…

- ​Fostul presedinte american, Donald Trump, a estimat duminica ca succesorul sau la Casa Alba, Joe Biden, ar trebui sa demisioneze ca urmare a victoriei talibanilor în Afganistan, dar si pentru gestionarea defectuoasa a altor dosare, precum cel al pandemiei, informeaza AFP citata de Agerpres."Este…

- Cu talibanii intorși la putere la mai puțin de o luna inainte de comemorarea atacurilor din 11 septembrie 2001, este de asteptat ca intrebarea „de ce?” sa fie pusa raspicat: De ce si-au pierdut viata aproape 2.500 de americani? De ce aceasta factura ce depaseste 2.000 de miliarde de dolari?

- Fostul presedinte republican american Donald Trump l-a facut joi responsabil pe succesorul sau democrat Joe Biden pentru avansul militar al talibanilor in Afganistan, relateaza AFP. ''Daca as fi fost acum presedinte, lumea ar fi stiut ca retragerea noastra din Afganistan ar fi…

- Statele Unite vor continua raidurile aeriene in sprijinul trupelor afgane daca talibanii nu-si opresc ofensiva, a declarat duminica la Kabul seful operatiunilor militare americane in Afganistan, relateaza AFP. „Statele Unite au intensificat loviturile aeriene de sprijin pentru fortele afgane in ultimele…

- Talibanii "par sa aiba un avantaj strategic" in prezent in Afganistan, desi victoria lor este departe de a fi asigurata, a declarat miercuri seful Statului Major american, generalul Mark Milley. El susține ca armata afgana "are mijloacele" pentru a apara tara.

- Retragerea fortelor americane din Afganistan ar putea fi incetinita avand in vedere inaintarea pe teren a talibanilor, a declarat luni Pentagonul, subliniind ca acest lucru nu pune sub semnul intrebarii termenul limita al retragerii, stabilit pentru 11 septembrie, transmite AFP. "Planurile ar putea…