Stiri pe aceeasi tema

- China inca se confrunta cu „marea provocare” a unui potential al doilea val de infectii cu COVID-19, deoarece nu s-a inregistrat o imunizare de grup in randul comunitatii, a avertizat unul dintre epidemiologii de top ai tarii.

- "Ei stiau", a acuzat seful diplomatiei americane intr-o conferinta de presa, miercuri, la sediul Departamentului de Stat. "China ar fi putut sa impiedice moartea a sute de mii de oameni in lume. China ar fi putut ajuta lumea sa nu plonjeze intr-o profunda stare economica de rau", a acuzat el. China…

- Pandemia declansata de noul coronavirus - care pare sa se atenueze in vestul Europei, dar sa se accentueze in estul continentului - nu trebuie sa duca la recrudescenta altor maladii infectioase din cauza unei lipse de acces la vaccinare, a avertizat joi filiala Organizatiei Mondiale

- Cresterea numarului de cazuri importate de coronavirus in China sporeste riscul ca tara sa treaca printr-un al doilea val de contagieri, a declarat duminica Mi Feng, purtator de cuvant al Comisiei Nationale de Sanatate, informeaza Reuters. “China a inregistrat deja un total de 693 de cazuri provenite…

- "Acum am terminat teleconferinta cu toti ministrii de finante din UE- EUROGRUP. Tema: impactul economic pentru tarile din UE al coronavirus (COVID-19). Tarile UE sunt gata sa foloseasca toate instrumentele si resursele fiscale in acest context economic complicat", a scris Florin Citu pe pagina sa…

- Economiile asiatice ar putea pierde 105 - 115 miliarde de dolari din produsul intern brut (PIB) in acest an, din cauza scaderii turismului in urma izbucnirii epidemiei de coronavirus, arata un raport ING publicat luni și citat de Reuters, potrivit Agerpres.„Daca presupunem ca turismul catre…

- Epidemia de coronavirus din China va reduce probabil cresterea economiei globale cu 0,1 puncte, in timp ce avansul economiei chineze va incetini la 5,6% in acest an, a anuntat sambata Fondul Monetar International, relateaza MarketWatch.

- Parlamentul din China ia in considerare sa amane sesiunea sa plenara, mare adunare anuala a regimului comunist, a anuntat luni agentia de presa oficiala Xinhua, in contextul epidemiei de pneumonie virala, relateaza AFP. Aceasta sesiune legislativa plenara de zece zile, in timpul careia…