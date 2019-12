Stiri pe aceeasi tema

- China a anuntat luni suspendarea imediata a escalelor de recuperare pentru navele de razboi americane in Hong Kong si sanctiuni impotriva mai multor organizatii neguvernamentale americane, informeaza France Presse, potrivit Agerpres.Aceste sanctiuni au fost luate ca raspuns la adoptarea de…

- Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, alaturi de președintele Chinei, Xi Jinping (foto: www.news.cgtn.co) In ziua cand presedintele R.P. Chineze, Xi Jinping, ateriza pe aeroportul din Atena, la 10 noiembrie, cotidianul grec „To Vima” tiparea pe prima pagina un titlu care suna cam asa: „Casatorie cu…

- Hua Chunying, o purtatoare de cuvant a Ministerului chinez de Externe, a declarat vineri ca vicepreședintele Statelor Unite, Mike Pence, minte, dupa ce acesta a acuzat Beijingul ca incearca sa cenzureze companiile americane și ca incalca drepturile protestatarilor din Hong Kong, potrivit Euronews.„Remarcile…

- Autoritațile din China au facut apel la realizarea de eforturi colective pentru a contracara traficul de persoane la nivel internațional, dupa ce 39 de cadavre aparținand unor naționali chinezi au fost descoperite intr-un camion din Marea Britanie, relateaza site-ul agenției The Associated Press,…

- Guvernul chinez a negat rapoartele potrivit carora planuiește sa numeasca pe altcineva în funcția de Șef Executiv al Hong Kong-ului, scrie CNN. Raportul, publicat prima data de Financial Times miercuri, a aparut la mai mult de patru luni de proteste antiguvern în Hong Kong, provocate…

- China a avertizat miercuri ca va lua masuri dure împotriva Statelor Unite daca președintele Trump semneaza legea care ar duce la revizuirea anuala a statutului comercial special al orașului Hong Kong și ar putea sancționa oficialii chinezi, scrie Politico. "Daca documentul în cauza…

- Ministerul chinez de Externe a informat marți ca Beijingul nu intenționeaza sa intervina in afacerile interne ale Statelor Unite, in contextul in care președintele american Donald Trump a cerut Chinei, in mod public, sa il investigheze pe rivalul sau politic Joe Biden, relateaza Reuters, potrivit…