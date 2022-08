China: Atât pescarii, cât și fructele de mare și peștii, testați Covid-19 In ultimele saptamani, comitetul districtual de control al pandemiei Jimei din orașul de coasta chinez Xiamen a emis o notificare in care se precizeaza ca, atunci cand se intorc in porturi, pescarii trebuie testați Covid-19, inclusiv peștii și fructele de mare, transmite BBC. In orașul Xiamen, peste cinci milioane de persoane au primit ordin sa se testeze Covid-19 in aceasta saptamana, dupa ce au fost detectate aproximativ 40 de cazuri de infectare. Inregistrari video au aparut pe mai multe platforme de socializare, inclusiv Douyin – versiunea locala TikTok a Chinei -, cu personal medical care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

