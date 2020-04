Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a aparat marti termenul de 'virus chinezesc' pe care l-a folosit pentru noul coronavirus si care a provocat furia Beijingului, transmite AFP. Virusul 'a venit din China. Cred ca este o formulare foarte exacta', a spus presedintele Trump.…

- Ambasadorul Chinez la ONU a declarat astazi ca țara vecina Chinei, Coreea de Nord, sufera „ serios”de pe urma coronavirusului și a solicitat o mai mare flexibilitate din partea Statelor Unite și a altor țari in ceea ce privește ridicarea sancțiunilor impotriva țarii. Zhang Jun a declarat intr-o conferința…

- Organizatiile media care propaga discriminarea rasiala si denigreaza China trebuie sa plateasca pentru asta, a declarat joi Geng Shuang, purtator de cuvant al Ministerului de Externe chinez, in urma deciziei Beijingului de a retrage acreditarea corespondentilor publicatiei americane Wall Street Journal,…

- Forțele Aeriene ale Taiwanului au trimis duminica mai multe avioane de lupta pentru interceptarea unor aeronaveTaiwan militare chineze care au survolat insula, a informat Ministerul taiwanez al Apararii, care susține ca acțiunea Chinei amenința pacea și stabilitatea în regiune, potrivit Mediafax…

- China este principalul adversar geopolitic al Statelor Unite, care ar trebui sa investeasca in Nokia si Ericsson pentru a compensa dominatia Huawei in domeniul tehnologiei de telecomunicatii 5G, a afirmat joi procurorul general al SUA, William Barr, la o conferinta organizata la Washington de un institut…

- Dupa luni intregi de santaj politic, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat miercuri un acord comercial partial cu China, in ceea ce priveste terminarea razboiului comercial. Acordul propune cateva masuri pe care atat China cat si SUA vor trebui sa le respecte, sperand astfel la inradacinarea…

- Iranul nu va incerca niciodata sa obtina arme nucleare, indiferent de acordul in domeniul nuclear, a declarat miercuri presedintele Hassan Rouhani, cerandu-le puterilor europene sa evite greseala Washingtonului de a incalca pactul incheiat in 2015 cu Teheranul, transmite Reuters. 'Noi nu am cautat…

- Centrul american pentru Controlul și Prevenirea Epidemiilorurmeaza sa anunțe oficial, marți, ca primul caz de coronavirus Wuhan, care faceravagii in China, a fost raportat in Statele Unite, in statul Washington, scrieCNN citand surse. Noul virus, care a fost identificat pentru prima data lunatrecuta…