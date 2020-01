Stiri pe aceeasi tema

- China a anuntat vineri inchiderea unor portiuni din Marele Zid, precum si a unor populare atractii turistice din zona Beijing-ului, in cadrul masurilor de prevenire a raspandirii coronavirusului, care a facut deja 26 de victime, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Mormintele Ming si Padurea de Pagode…

- Preturile petrolului au scazut joi cu 2%, din cauza ingrijorarilor ca raspandirea coronavirusului din China ar putea reduce cererea de titei, daca va afecta cresterea economica, dar pierderile au fost limitate de scaderea stocurilor din Statele Unite, transmite Reuters, potrivit news.ro.Cotatia…

- Saptamana trecuta, piteșteanul Robert Glința a participat in China la alte doua etape din cadrul FINA Champions Swim Series 2020 la proba de 50 metri spate. Robert a reușit atat la Shenzen, cat și la Beijing sa obțina medalii de argint. Trebuie spus ca acest concurs, aflat la o prima ediție in anul…

- Turneul de fotbal feminin de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo, programat la Wuhan, a fost mutat la Nanjing, din cauza cresterii in China a numarului de persoane infestate cu virusul 2019-nCoV, informeaza lequipe.fr.

- Argeseanul Robert Glinta, locul 2 in proba de spate la Beijing, etapa a doua a circuitului FINA Champions Swim Series 2020. Inotatorul argesean Robert Glinta a terminat pe locul secund in proba de 50 m spate, duminica, la reuniunea de la Beijing, in etapa a doua a circuitului FINA Champions Swim Series…

- Înotatorul român Robert Glinta s-a clasat pe locul al doilea în proba de 50 m spate, miercuri, la reuniunea de la Shenzhen (China), prima etapa a circuitului FINA Champions Swim Series 2020, organizat de Federatia Internationala de Natatie, informeaza Agerpres.Glinta, care e calificat…

- Dupa reuniunea de la Lausanne, Elveția, Agenția Mondiala Antidoping (WADA) a anunțat ca va impune o interdicție de patru ani pentru Rusia la Jocurile Olimpice, pentru ”dopaj de stat și manipularea datelor de laborator”, a anunțat jurnalul elvețian Blick.Astfel, Rusia poate sa nu participe sub drapelul…