China anunţă că a organizat noi exerciţii militare în jurul Taiwanului China a anuntat luni ca a organizat noi exercitii militare in jurul Taiwanului, unde cinci parlamentari americani se afla in prezent in vizita, informeaza Reuters si France Presse. „La 15 august, Teatrul de Est al Armatei Populare de Eliberare chineze a organizat o patrulare de pregatire de lupta interarme si exercitii in marea si spatiul aerian din jurul Taiwanului”, a declarat comandamentul Teatrului de Est al armatei chineze intr-un comunicat. Anuntul intervine in timp ce un grup de parlamentari americani se afla in vizita in insula revendicata de chinezi pentru a se intalni cu presedinta Tsai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

