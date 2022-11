Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden și președintele chinez Xi Jinping au convenit in urma unei intilniri bilaterale de la summitul G20 ca secretarul de stat american Anthony Blinken va efectua o vizita oficiala in China, au declarat oficialii de la Washington, transmite RIA Novosti. „Cei doi lideri au convenit…

- Amiralul Charles A. Richard, comandantul Comandamentului Strategic al Statelor Unite, a avertizat ca razboiul din Ucraina „este doar incalizrea”. Acesta spune ca Statele Unite trebuie sa fie pregatite pentru un conflict global care implica China, potrivit Newsweek.

- In cadrul Clubului de Discuții Valdai, un think-tank pro-Kremlin cu sediul in Moscova, Putin a tinut un discurs in care isi explica filosofia geopolitica si cum vede viitorul omenirii. Purtatorul sau de cuvant, Dmitri Peskov, ne-a avertizat ca discursul sefului sau va fi „studiat, analizat, citit și…

- Armata SUA trebuie sa fie pregatita sa raspunda inca din acest an unei potentiale invazii a armatei chineze in Taiwan, avertizeaza un amiral american, semn al unei ingrijorari tot mai mari in legatura cu intentiile Beijingului fata de aceasta insula pe care o considera drept parte a Chinei.

- Presedinta Taiwanului a transmis Chinei ca o confruntare armata dintre cele doua tari nu este o optiune si ca isi doreste sa lucreze cu Beijinul pentru a reduce tensiunile. In discursul sau de Ziua Nationala, Tsai Ing-wen a promis ca nu va exista niciun loc de compromis in privinta democratiei si…

- Pompierii sunt primii in topul increderii romanilor, cu o cota de 77%, urmați de SMURD cu 63%, potrivit unui sondaj Avangarde, realizat in septembrie. Pe urmatoarele locuri sunt Ambulanța (57%) și Armata (56%), in vreme ce Biserica Ortodoxa Romana se situeaza pe locul 5, cu 55%, potrivit Hotnews. Pe…

- Apple Inc ar putea produce in India unul din patru iPhone-uri pana in 2025, sustin analistii de la J.P.Morgan, gigantul tehnologic american cautand alternative la China, pe fondul tensiunilor dintre Washington si Beijing, si al restrictiilor din statul asiatic, care au afectat productia, transmite…

- Un ofițer american de 41 de ani, cu misiuni in Afganistan și Irak, a murit in Romania, la baza militara Mihail Kogalniceanu. Potrivit Ministerului Apararii Naționale (MApN) al Romaniei, decesul s-a produs la data de 6 septembrie 2022, „din cauze naturale”. Anunțul MApN a fost difuzat la data de 14 septembrie…