China amenință SUA, Australia şi Marea Britanie! Care este motivul Statele Unite, Marea Britanie si Australia au anuntat, marti, ca vor sa dezvolte rachete hipersonice in cadrul parteneriatului de securitate AUKUS, insa Administratia Chinei a avertizat ca exista riscul repetarii unor conflicte precum cel dintre Rusia si Ucraina. Guvernul Boris Johnson a comunicat marti seara, potrivit BBC News, ca Marea Britanie, Statele Unite si Australia vor lansa proiecte comune pentru dezvoltarea de rachete hipersonice. Proiectele se vor derula in cadrul parteneriatului de securitate AUKUS (Australia, Marea Britanie, SUA), lansat anul trecut si contestat vehement de China.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deși mulți se intrebau cat mai sta China deoparte in conflictul dintre Rusia și Ucraina, iata ca raspunsul a venit zilele acestea prin poziția acesteia la adresa mai multor state NATO sau partenere care au anunțat ca vor dezvolta rachete hipersonice.Statele Unite, Marea Britanie si Australia au anuntat,…

- Rusia desfașoara in Ucraina terorism de stat și va continua sa atace alte țari, a declarat luni ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov. Vorbind alaturi de ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, in timpul unei vizite la Londra, Reznikov a spus ca 150 de copii ucraineni au fost uciși…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat ca este de acord cu presedintele Joe Biden ca au fost comise crime de razboi in Ucraina, adaugand ca experti americani sunt in proces de documentare si evaluare a potentialelor crime de razboi in Ucraina, potrivit Reuters. “Ieri (miercuri), presedintele…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus omologului sau chinez Xi Jinping intr-o convorbire telefonica de vineri ca Rusia este dispusa sa desfasoare convorbiri la nivel inalt cu Ucraina, a anuntat Ministerul de Externe chinez, relateaza Reuters.

- Localnicii din Beijing au laudat gazduirea cu succes a Jocurilor Olimpice de iarna luni (21 februarie), la o zi dupa incheierea Olimpiadei. Un rezident local, Li, care a furnizat doar numele de familie, crede ca raspandirea coronavirusului a fost foarte bine controlata, cu aceasta ocazie, conform Reuters.…

- Romania iși retrage diplomații din Ucraina – este știrea momentului care vine pe surse, nefiind, oficial, confirmata. A inceput evacuarea Kievului, in contextul unei invazii iminente a Rusiei in Ucraina! Este decizia pe care au luat-o americanii, romanii, britanicii, dar și rușii care iși retrag diplomații…

- Consilierul american pentru securitate naționala, Jake Sullivan, i-a indemnat pe americani sa paraseasca Ucraina, „in termen de 24 pana la 48 de ore”, pe fondul temerilor tot mai mari privind o invazie rusa in Ucraina, relateaza The Guardian. Apelul oficialului american a venit la scurt timp dupa ce…

- Presedintele rus Vladimir Putin va raspunde propunerilor Statelor Unite si ale NATO „atunci când va considera necesar”, fara a fi deocamdata stabilita o data în aceasta privinta, a anuntat Kremlinul luni, informeaza Reuters și Agerpres. Washingtonul si Bruxellesul au…