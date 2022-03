Stiri pe aceeasi tema

- China va acorda Ucrainei suma de 10 milioane de yuan (1,1m) sub forma unui ajutor umanitar. Ministerul chinez de Externe a anunțat ca ajutorul va fi distribuit prin intermediul organizației chineze a Crucii Roșii, potrivit Sky News. Anunțul vine dupa ce președintele american Joe Biden a avertizat asupra…

- Presedintele american Joe Biden a discutat cu presedintele Chinei, prin videoconferința, timp de aproximativ doua ore, despre cum s-ar putea implica China in razboiul din Ucraina, dupa ce Rusia a cerut ajutor. Iata concluziile.

- Președintele american Joe Biden va vorbi vineri cu liderul chinez Xi Jinping despre „gestionarea concurenței dintre cele doua țari ale noastre, precum și a razboiului Rusiei impotriva Ucrainei și a altor probleme de interes comun”, a declarat, joi, secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, relateaza …

- Presedintele american Joe Biden a confirmat miercuri, 16 martie, trimiterea unui ajutor militar suplimentar de 800 de milioane de dolari pentru Ucraina, care include drone si sisteme antiaeriene, relateaza AFP si Reuters.La cererea presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care s a adresat miercuri…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a catalogat discursul lui Volodimir Zelenski din Congresul SUA drept unul „plin de semnificatie” si a subliniat ca poporul american a ajutat Ucraina inca dinaintea izbucnirii razboiului si va continua sa sprijine Ucraina din toate punctele de vedere.

- China a refuzat sa condamne atacul Rusiei asupra Ucrainei sau sa-l numeasca o invazie și le cere țarilor occidentale sa respecte „preocuparile legitime de securitate” ale Rusiei. Crucea Roșie a Chinei va oferi ajutor umanitar Ucrainei „cat mai curand posibil”, a declarat luni ministrul de externe Wang…

- Președintele american Joe Biden a aprobat suma de 350 de milioane de dolari pentru asistența militara imediata suplimentara pentru Ucraina, dupa ce a vorbit cu Volodimir Zelenski. Acest lucru a fost anunțat de ambasadorul Ucrainei in Statele Unite, Oksana Markarova, pe Facebook, potrivit Ukrinform.com.…

- Administratia presedintelui Joe Biden a ”aprobat luna trecuta 200 de milioane de dolari ca ajutor defensiv suplimentar in domeniul apararii partenerilor nostri ucraineni”, a anuntat un ofocial american de rang inalt in cursul unei vizite la Kiev a secretaruluide Stat Antony Blinkne, ”Asa cum am spus,…