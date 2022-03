Unele companii multinaționale și-au restrans operațiunile, in timp ce in China se extind zonele care intra in izolare din cauza Covid-19, fenomen a carui dimensiune este printre cele mai mari de la inceputul pandemiei. Cele mai afectate sunt provincia Jilin și centrul tehnologic Shenzen, unde sunt raportate un numar record de cazuri de Covid-19. De exemplu, locuitorilor din Jilin pot parasi localitatea doar cu permisiunea poliției, transmite BBC. Intreprinderilor din zonele afectate li s-a transmis sa-și restranga temporar activitatea sau sa continue cu angajați care lucreaza de acasa. Sunt exceptate,…