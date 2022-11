Stiri pe aceeasi tema

Administratia de la Beijing a indemnat, luni, Statele Unie sa evite actiunile de obstructionare a Chinei si sa remedieze presupusele practici incorecte din relatiile bilaterale, pentru stimularea stabilitatii, in timp ce Washingtonul pledeaza pentru "gestionarea responsabila" a competitiei.

Tribunalul Regional Tomsk l-a gasit vinovat de inalta tradare pe fizicianul rus Aleksandr Lukanin (conform Articoluli 275 din Codul Penal), a declarat Serviciul de presa al instanței, pentru Interfax.

Doua exemplare de floarea cadavru de la Gradina Botanica Nationala din Beijing au produs seminte, o premiera inregistrata in China la aceasta specie pe cale de disparitie, informeaza miercuri agentia Xinhua.

Rusia intentioneaza sa foloseasca rubla digitala in tranzactiile bilaterale cu China, pentru a reduce dominatia SUA pe piata financiara globala, a declarat luni Anatoli Aksakov, seful comisiei financiare din Duma de Stat, camera inferioara a Parlamentului rus, transmite Reuters, scrie news.ro.

Guvernul american a ordonat producatorului de microcipuri Nvidia sa-si restranga exporturile catre China pentru a reduce riscul folosirii acestor procesoare de catre armata chineza, masura catalogata de Beijing drept o tentativa de a-i impune o ''blocada tehnologica'', relateaza joi agentiile Reuters

Banca Centrala a Chinei (PBOC) a redus mai mult decat se estima rata dobanzii la facilitatea de creditare, dupa ce saptamana trecuta a adoptat noi masuri de relaxare, in cadrul eforturilor autoritatilor de la Beijing de a stimula economia, afectata de criza imobiliara si reaparitia cazurilor de COVID,

Parteneriatul strategic dintre Moscova și Beijing este unul dintre pilonii mișcarii pentru triumful dreptului in relațiile internaționale, in primul rand principiile Cartei ONU, a declarat vineri ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, in cadrul unei intalniri cu ministrul chinez de externe Wang