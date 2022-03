”China a vorbit, dar nu a zis nimic”: Xi Jinping și-a menținut poziția ambiguă în fața lui Biden Președintele chinez Xi Jinping a prelungit vineri seara starea de ambiguitate cu privire la poziția țarii sale fața de razboiul din Ucraina și Rusia, afirmand despre conflictele militare ca „nu sunt in interesul nimanui”,in timpul unui schimb cu omologul sau american Joe Biden, potrivit AFP. „Criza ucraineana nu este ceva ce am vrut sa vedem sau sa se intample”, a spus șeful statului chinez, potrivit comentariilor raportate de televiziunea chineza in timp ce discuția era inca in desfașurare. Totodata, Xi a spus ca razboiul din Ucraina trebuie sa se incheie cat mai curand posibil și a cerut națiunilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden va avea, vineri, o discuție cu omologul sau chinez, Xi Jinping, in contextul in care Statele Unite face presiuni asupra Chinei pentru a nu oferi sprijin Rusiei in razboiul impotriva Ucrainei. Cei doi lideri vor discuta despre gestionarea competitiei intre cele doua tari, despre ofensiva rusa…

- Organizația Mondiala a Sanatații a sfatuit Ucraina sa distruga agenții patogeni cu grad ridicat de pericol aflați in laboratoarele de sanatate publica ale țarii pentru a preveni „orice potențiale scurgeri” care ar putea raspandi boli in randul populației, a declarat agenția pentru Reuters. Experții…

- Presedintele Finlandei, Sauli Niinisto, se va intalni vineri la Washington cu omologul sau american, Joe Biden, a comunicat joi presedintia de la Helsinki, potrivit Reuters. 'La intrevederea de la Casa Alba, presedintii vor discuta despre atacul Rusiei asupra Ucrainei, implicatiile razboiului pentru…

- Cotidianul brazilian O Globo este preocupat de ”redesenarea harții strategice a planetei, In vigoare de la disparitia Uniunii Sovietice”. ”In Europa, acest fapt se traduce prin reaparitia Rusiei ca putere militara cu o sfera de influența extinsa la granițele țarilor din Europa de Est care fac parte…

- Joe Biden a avut o prima reacție dupa anunțul lui Vladimir Putin privind recunoașterea independenței regiunilor separatiste din estul Ucrainei. ”Rusia a decis sa rupa o bucata din Ucraina”, a spus Joe Biden marți seara, in prima ieșire oficiala a președintelui american dupa anunțul lui Vladimir Putin…

- Luni dimineața incepe cu anunțul conform caruia președintele SUA Joe Biden și omologul sau rus, Vladimir Putin, au acceptat propunera președintelui francez, Emmanuel Macron, de a organiza un summit pentru rezolvarea crizei din Ucraina. Totodata, liderii separatiști pro-ruși au anunțat ca doi civili…

- Presedintele american Joe Biden are vineri la ora 18:00, ora Romaniei (ora 16:00 GMT), o discutie telefonica cu lideri transatlantici despre criza generata de consolidarea militara in curs a Rusiei in jurul frontierelor Ucrainei, a anuntat Casa Alba, transmite Reuters.

- "Am analizat raspunsul in scris al Statelor Unite, primit pe 26 ianuarie. Este clar, așa cum i-am spus și domnului premier, ca ingrijorarile Rusiei au fost practic ignorate", a afirmat președintele rus, Vladimir Putin.Liderul de la Kremlin a mai declarat ca Statele Unite și aliații sai incearca sa atraga…