China a integrat, marti, in Fortele Navale primul portavion de conceptie si fabricatie chineza, in cursul unei ceremonii la care a participat presedintele Xi Jinping, informeaza postul CCTV, potrivit MEDIAFAX.

Portavionul Shandong, al doilea detinut de China, a fost integrat oficial in Fortele Navale chineze in cadrul unei ceremonii desfasurate in Baza Sanya, situata pe Insula Hainan.

La ceremonie a fost prezent Xi Jinping, presedintele Chinei si secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist…