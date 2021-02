Stiri pe aceeasi tema

- Pare greu de crezut, dar e chiar cat se poate de pe bune. Fiscul din Ucraina a scos la licitație, printre altele, chiloți confiscați de la datornici, dupa ce executorii judecatorești și-au facut treaba. In Ucraina a crescut numarul datornicilor de anul trecut pana acum cu 300.000 și asta din cauza pandemiei.…

- Lenjeria de corp este printre articolele confiscate scoase la licitație in Ucraina, in urma raidurilor executorilor judecatorești asupra datornicilor.Zeci de perechi de chiloți sunt de vanzare pe un site al ministerului ucrainean al justiției pentru licitații online, scrie digi24.ro.

- In Ucraina, un barbat a sunat autoritațile și le-a mințit ca a comis o crima. Ce a vrut sa faca, de fapt? De fapt, era disperat ca nu poate ajunge acasa din cauza ca ninsese foarte mult. Așa ca s-a gandit sa sune la serviciul de urgența, chipurile, sa se autodenunțe. El i-a spus persoanei... View Article

- E oficial… studenții vor plati jumatate din prețul biletului de tren, acestea nu vor mai fi gratuite ca pana acum. Masura a fost anunțata de autoritați in contextul intocmirii bugetului pe anul acesta și a fost cuprinsa acum intr-o ordonanța de urgența. Documentul a fost pus in dezbatere publica luni…

- Patru barbați chinezi au mancat 30 de kg de portocale intr-un aeroport. Suna ca inceputul unui banc, numai ca treaba asta chiar s-a intamplat. Ei au facut-o ca sa nu mai plateasca taxele de transport dintr-un aeroport, spun cei de la independent.co.uk. Partea proasta e ca acum ulcer sever: „Am stat…

- Fiscul gorjean a instituit in luna decembrie a anului trecut 19 sechestre asupra bunurilor mobile si imobile existente in patrimoniul debitorilor. Printre acestea se numara cladiri, apartamente, terenuri, masini, utilaje si diverse aparate. Dir...

- Da, ai citit bine: in București! Inelul a fost purtat de J.LO acum 3 ani la un eveniment din New York și poți sa-l licitezi incepand cu.. 25.000 de euro. E din aur alb și galben, e in forma de floare și are 250 de diamante briliant. Tot la București se liciteaza și un colier... View Article

- Procurorii anticorupție au inceput joi dimineața 67 de percheziții la persoane și instituții implicate in fraudarea acordarii unor premise de conducere dar și in eliberarea unor placi de inmatriculare auto ilegal. Perchezițiile au loc inclusiv la Serviciul Anticorupție din Suceava al Ministerului de…