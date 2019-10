Stiri pe aceeasi tema

- Irakienii, nemulțumiți de saracie și corupția prezenta la nivelul tuturor instituțiilor, au ieșit cu zecile de mii in strada, in intreaga țara, sperand ca ceva se va schimba. In Bagdad, capitala Irakului, cel puțin 40 de protestatari și-au pierdut viața, iar mulții alții au fost raniți, dupa…

- Cel putin 18 persoane au murit, pana acum, in protestele din Chile, care au continuat in ciuda promisiunilor de reforma ale presedintelui Sebastian Pinera, transmite CNN, citat de b1.ro. Miercuri, presedintele statului Chile si-a cerut scuze pentru problemele acumulate „de decenii” si a promis implementarea…

- Zeci de mii de protestatari au luat cu asalt capitala statului Chile ridicand baricade de foc și confruntandu-se cu poliția intrucat promisiunile președintelui Sebastian Pinera privind reformele economice nu au reușit sa calmeze revoltele care au dus la cel puțin 18 morti, potrivit Associated Press,…

- Presedintele chilian Sebastian Pinera a anuntat marți, prin intermediul unui discurs, un pachet de masuri sociale care sa ii linișteasca pe oamenii care au ieșit in strada, informeaza Agerpres. Astfel, intenția acestuia este de a pune capat protestelor din ultimele zile provocate de cresterea preturilor…

- Chile este "in razboi", a afirmat duminica presedintele Sebastian Pinera, a carui tara este zguduita de trei zile de revolte si jafuri care au facut sapte morti, cea mai grava explozie sociala din ultimele decenii, noteaza AFP preluata de agerpres.Vezi și: Laura Codruta Kovesi, desfiintata…

- Chile este "in razboi", a afirmat duminica presedintele Sebastian Pinera, a carui tara este zguduita de trei zile de revolte si jafuri care au facut sapte morti, cea mai grava explozie sociala din ultimele decenii, noteaza AFP. Pentru a doua noapte consecutiv, o masura de stare de asediu a fost decretata…

- Presedintele chilian Sebastian Pinera a confirmat vineri noapte ca guvernul a decretat stare de urgenta in capitala Santiago in urma protestelor care au creat haos in oras in ultimele zile, potrivit rtve.es.

- Numarul persoanelor care au decedat in Irak in urma protestelor antiguvernamentale violente a ajuns la 88, au confirmat surse medicale și din cadrul forțelor de securitate, citate de Reuters preluat de mediafax.Protestele impotriva Guvernului au ajuns sambata in cea de-a cincea zi, iar 11…