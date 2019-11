Chile: Cutremur cu magnitudinea 6, resimţit în timpul unei manifestaţii de la Santiago Un seism cu magnitudinea 6 s-a produs luni in centrul Chile, potrivit Institutului american de geofizica (USGS), si resimtit la Santiago, unde zeci de mii de manifestanti antiguvernamentali erau adunati pentru un protest, provocand scene de panica, relateaza AFP. Cutremurul s-a produs la ora locala 18.53 (21.53 GMT) in zona Coquimbo, Valparaiso si regiunea metropolitana care include Santiago, potrivit Centrului seismologic national (CSN). Epicentrul seismului a fost situat la 8 km sud-vest de Illapel (in nordul Chile), la o adancime de 65 km, a precizat CSN, care a masurat magnitudinea cutremurului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deciziile presedintelui in timpul crizei, cum ar fi decretarea starii de urgenta si scoaterea armatei in strada sau declaratii conform carora Chile este in stare de razboi, nu au facut decat sa influenteze si mai mult starea de spirit a unor cetateni care au decis sa iasa in strada si sa isi exprime…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Chile, unde a fost instituita stare de urgenta, sub control militar, cu limitarea unor drepturi cetatenesti. Romanii care intentionau sa calatoreasca in Chile, in special in capitala Santiago de Chile, orasele Concepcion,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Chile, unde a fost instituita stare de urgenta, sub control militar, cu limitarea unor drepturi cetatenesti. Romanii care intentionau sa calatoreasca in Chile, in special in capitala Santiago de Chile, orasele Concepcion, Coquimbo…

- Seismul cu magnitudinea 5,1 s-a produs joi in zona insulei Rhodos din Arhipelagul Dodecanez. Nu au fost consemnate pana in prezent pagube materiale sau victime, a informat Institutul de Geodinamica al Observatorului National din Atena, Grecia, citat de EFE. Epicentrul seismului, care s-a produs la ora…

- Cutremurul s-a produs la ora locala 13.38 (ora 19.38, ora Romaniei). Epicentrul a fost localizat la 88 km est de orasul chilian Purranque si 44 km vest de cel argentinian Villa La Angostura, potrivit USGS. Mai multi internauti au postat imagini cu lustrele din incaperile lor balansandu-se,…

- Un seism cu magnitudinea de 5,8 s-a produs marti dupa-amiaza in estul Pakistanului, provocand panica printre locuitori, care au iesit pe strazi, si prabusirea unei cladiri in Kashmirul pakistanez, au declarat martori, relateaza AFP. Epicentrul seismului a fost stabilit la 22,3 kilometri nord de orasul…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,5 a zguduit vineri nord-estul Filipinelor, inclusiv capitala Manila, fortand locuitorii sa evacueze cladirile, au informat autoritatile, citate de DPA. Pe moment nu au fost semnalate pagube sau victime in urma seismului. Epicentrul cutremurului a fost situat la nord-estul…

- Un cutremur cu magnitudinea de moment 6.8, reevaluata la 6.6 grade a fost inregistrat la 02.55 Ora Romaniei, in largul Insulelor Sandwich.Epicentrul a fost inregistrat la coordonatele 60.23 S ; 26.53 V, la 3538 km SE de Montevideo, Uruguay pop: 1,271,000 local time: 20:55 , 3655 km SE de Buenos Aires,…