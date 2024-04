Chihlimbarul de la Colți, piatra de bijuterii preferată de Elena Ceaușescu Chihlimbarul de la Colți, renumit pentru frumusețea sa unica, a devenit sinonim cu preferințele in materie de bijuterii ale Elenei Ceaușescu. Situat in inima județului Buzau, Romania, Colții se mandresc cu singurul sit de excavație de chihlimbar din țara, unde se gasește prețiosul Rumanitul de Colți, un tip de chihlimbar unic in regiune. Chihlimbarul, o rașina fosilizata ce provine din specii de pin, prezinta o gama de culori, inclusiv galben, brun-roșcat și verde-negru. Incorporate in aceasta rașina fosilizata se regasesc resturi antice, inclusiv insecte, conferindu-i o calitate etereala pietrei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O alerta de raid aerian a fost declanșata in toata Ucraina in primele ore ale zilei de duminica, din cauza amenințarilor cu rachete asupra mai multor regiuni, inclusiv Kiev. Forțele ucrainene anunța ca, pentru prima data, Rusia a folosit in razboi o bomba aeriana de 1.500 kg, care a fost lansata asupra…

- Medicii și psihologii ne atrag atenția ca trecere la ora de vara ne-ar putea afecta starea de sanatate și ne putem simți mai dezorientați și obosiți. In aceasta noapte va avea loc schimbarea orei, iar Romania va trece la ora de vara, ora 03.00 transformandu-se in ora 04.00, iar ziua de maine va fi considerata…

- Se lanseaza acuzații dure la adresa premierului Marcel Ciolacu dupa victoria Romaniei in procesul cu Roșia Montana. Presedintele USR, Catalin Drula, il acuza pe prim-ministrul Marcel Ciolacu de faptul ca a „manipulat bursa” prin declaratiile pe care le-a facut cu privire la procesul intentat de compania…

- O vacanța in Dubai s-a transformat intr-un coșmar pentru familia a doi medici romani din Buzau și cea unui alt medic, din Vaslui, dupa ce autocarul in care se aflau cu toții a fost izbit in plin de un camion.

- Cinci noi clase de fotbal pentru fete vor fi infiintate anul acesta la Liceele cu Program Sportiv din Bistrita, Buzau, Pitesti, Targu Mures si Timisoara – a anunțat astazi Federația Romana de Fotbal. In urma unui parteneriat incheiat intre Federația Romana de Fotbal și Ministerul Educației, cinci noi…

- Locuitorii din cartierul Inel II, Constanta, se pot bucura de noul hipermarket Kaufland, care s a deschis in aceasta dimineata pentru publicul larg. Situat pe strada Ion Roata nr. 3, noul magazin s a deschis pentru public incepand de joi, 22 februarie si va functiona zilnic, intre orele 07:30 22:00…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe Richter s-a produs, vineri dimineata, la ora locala 6:20, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la adancimea de 81,4…

- Locul din Romania unde oamenii vor avea incalzire cu apa geotermala! Locuitorii nu vor mai fi nevoiți sa plateasca la fel de mult pentru facturi. Acest proiect inovator este finanțat din fonduri europene. Vor fi multe beneficii atunci cand vine vorba de costuri.