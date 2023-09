Stiri pe aceeasi tema

- „Maia Sandu, neștiind cum sa acționeze pentru a bloca revenirea lui Stoianglo in funcție, a semnat decretul de eliberare din funcție. L-a semnat de frica precedentului menționat supra și de legea PAS”. Declarația ii aparține fostului ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, dupa ce procurorul General…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat, marti, decretul privind eliberarea din functia de procuror general a lui Alexandr Stoianoglo, invocand tergiversarea pronuntarii unei decizii de catre instantele judecatoresti.”Azi, 26 septembrie 2023, a fost semnat decretul prezidential de eliberare…

- Ion Chicu, președintele Partidului Dezvoltarii și Consolidarii Moldovei (PDCM), spune ca la intilnirile din teritoriu cu cetațenii, aceștia se arata nemulțumiți de actuala situație social-politica din țara. "Oamenii simt schimbarile, dar intrebarea este in ce direcție sint aceste schimbari. Atmosfera…

- Politistii de frontiera de la Giurgiu si politistii de la Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase au descoperit, in urma unui control facut la un autocamion, peste 20 de tone de substante inflamabile care erau transportate cu incalcarea prevederilor legale, potrivit news.ro.Politia de…

- Procuratura Anticorupție (PA) susține ca au fost create canale de Telegram pentru distribuirea informațiilor false și pentru a denigra instituția. „Procuratura Anticorupție nu reprezinta ,,o bata” represiva impotriva persoanelor incomode, ci este o instituție anticorupție, care asigura proceduri legale…

- Partidul Dezvoltarii și Consolidarii Moldovei acuza PAS ca vrea sa fraudeze alegerile in Republica Moldova și a prezentat o declarație privind complicitatea CEC la acțiunile partidului de guvernare. „Maia, stai unde ești, ca nici CEC-ul capturat deja nu va salveaza”, a scris liderul PDCM, Ion Chicu…

- Mana lunga a lui Plahotniuc incepe sa lucreze in Moldova„Sper ca aleșii locali nu se vor lasa manipulați și folosiți in jocurile perfide, in interese inguste de partid și ale unor grupari criminale”. Astfel a comentat vicepreședintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Doina Gherman, informația…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, astazi, decretul pentru eliberatea din functia de procuror a lui Emilian Eva, procurorul condamnat definitiv pentru coruptie.Emilian Eva era procuror in cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi, iar incepand de astazi a fost eliberat din functie, dupa ce…