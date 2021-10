Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din Codlea sunt chemați duminica la referendum pentru a se pronunța daca sunt sau nu de acord ca primaria sa contracteze un imprumut pentru construirea unei șosele de centura a orașului. Referendumul local va costa aproximativ 150.000 de lei de la buget, sustine primarul Mihai Cimpeanu, dar…

- Cetatenii si notarii publici vor putea obtine online de la primarii certificatele de atestare fiscala ale persoanelor fizice, fara a mai fi necesara deplasarea lor la Directiile de Taxe si Impozite Locale pentru obtinerea acestor acte solicitate la realizarea tranzactiilor imobiliare. Presedintele Autoritatii…

- Patrimoniul Art Nouveau din Oradea si alte sase tari europene va fi si mai mult pus in valoare printr-un proiect cu finantare europeana, al carui lider este Primaria municipiului, ce se deruleaza in perioada noiembrie 2020 - decembrie 2022 si are un buget total de 1,8 milioane de euro, distribuit…

- In baza contractului pentru finanțare din cadrul programului național de cadastru și carte funciara a lucrarilor de inregistrare sistematica, la nivelul unitații administrativ-teritoriale Cuzdrioara au fost finalizate lucrarile pentru un numar de 158 imobile . Primaria comunei Cuzdrioara anunța toți…

- Teiușul va avea in curand un centru expozițional cu aspect tradițional romanesc pentru expunerea publica a unei colecții de exponate etnografice locale. Luni, 9 august, a fost semnat contractul de proiectare și execuție al proiectului european in valoare de 785.989,48 lei. „La sediul Primariei orașului…

- Marți, 3 august, se implinesc 102 ani de la intrarea trupelor romanești conduse de Virgil Economu in Timișoara. Primaria celebreaza deja de duminica, atat in centrul orașului, cat și in cartiere. Sarbatoarea se incheie cu spectacole susținute de filarmonica și de opera și cu un concert de muzica ușoara.