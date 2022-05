Stiri pe aceeasi tema

- Garda de intervenție Sebeș a fost solicitata sa intervina, marți seara, pentru localizarea și stingerea unui incendiu in municipiu. La ajungerea forțelor de intervenție la locul solicitarii, incendiul se manifesta cu ardere generalizata la intreaga locuința. Casa a ars in totalitate, pe o suprafața…

- Conceputa sa preia o buna parte din traficul auto din zona de Nord a Ramnicului, artera de legatura ce porneste din sensul giratoriu din fata sediului Apelor Romane (intersectia bulevardului Nicolae Balcescu cu strada Remus Bellu) si va face legatura cu strada Republicii a bifat inca o etapa importanta…

- Spalatoria lui Gheorghe Chescu de la Green Park, situata chiar deasupra raului Ciric, loc unde nu se putea construi fiind pericol de poluare, a fost din nou sanctionata. Omul de afaceri a trecut chiar si peste reglementarile Administratiei Bazinale de Apa Prut – Barlad, ai carei reprezentanti au mers…

- Omul de afaceri Gheorghe Chescu sfideaza institutiile de control ale statului. Acesta nu a suspendat activitatea spalatoriei auto de la Green Park, desi o institutie de control din Iasi a dispus sistarea activitatii acesteia. Jurnalistii au mers ieri la spalatorie, iar aceasta functioneaza nestingherit,…

- Gheorghe Chescu, omul de afaceri supranumit si "Jupanul Tatarasiului", pare sa fi dus de nas un oras intreg, in complicitate cu edilii, timp de mai multi ani. In ultima perioada, numele omului de afaceri cu multiple afaceri in Tatarasi a fost asociat cu cel al unor apropiati ai primarului Mihai Chirica…

- Garda de Mediu Iași a prezentat un scurt bilanț al activitaților de control desfașurate la stațiile de alimentare cu combustibili. In urma a 34 de verificari a fost suspendata activitatea a patru stații din cauza ca nu aveau actele necesare de funcționare emise de Agenția pentru Protecția Mediului.…

- Ei au mers la Tribunal sa-si anuleze propriile acte de Urbanism. Au constatat ca in locul unui bloc avizat in Moara de Vant trebuiau sa fie doua locuinte. Dupa cum s-a mai intamplat cand e cazul unei anchete penale, documentele urbanistice au disparut din Primarie. Apoi abia acum au observat ca, in…