Cherhanaua Tasaul SRL cere sa intre in insolventa! Primul termen a fost stabilit pentru data de 14 septembrie.Societatea comerciala Cherhanaua Tasaul SRL cere sa intre in insolventa Dosarul 4973 118 2020 se afla pe rolul Tribunalului Constanta si are ca obiect cererea debitorului art.66 din Legea nr.85 2014 Debitorul aflat in stare de insolventa este obligat sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilor prezentei legi, in termen de maximum 30 de zile de la aparitia starii de insolventa. Primul termen a fost stabilit pentru da ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

