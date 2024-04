Justitie Constanta: Mega Instal Gaz Service SRL in conflict cu autoritatile locale din comuna Limanu. A fost stabilit un nou termen in dosar

Stiri pe aceeasi tema

- Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul nr. 7692 118 2023 , care are ca obiect litigiu privind achizitiile publice.Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 11.04.2024, pe sectia de contencios administrativ si fiscal. Obiectul dosarului consta in litigiu privind achizitiile…

- Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul nr. 8165 118 2022, care are ca obiect actiune in constatare.Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 29.11.2022, pe sectia a II a civila.Obiectul dosarului consta in actiune in constatare, fiind in stadiul de fond. Parti in dosar sunt…

- Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul nr.8714 118 2023, care are ca obiect litigiu privind achizitiile publice pretentii.Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 22.12.2023, pe sectia de contencios administrativ si fiscal. Obiectul dosarului consta in litigiu privind achizitiile…

- Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul nr. 3582 118 2023, care are ca obiect actiune prefect ndash; tutela administrativa anulare act administrativ Autorizatie nr.437 15.11.2022Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 17.05.2023, pe sectia de contencios administrativ si…

- Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul nr. 10835 212 2022, care are ca obiect anulare proces verbal de contraventie ANPC 1023356.Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 12.03.2024, pe sectia de de contencios administrativ si fiscal. Obiectul dosarului consta in anulare…

- Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul nr.1222 118 2024, care are ca obiect actiune in daune contractuale PRETENTII.Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 23.02.2024, pe sectia a II a civila. Obiectul dosarului consta in actiune in daune contractuale PRETENTII., fiind…

- Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul nr.3339 118 2022 , care are ca obiect actiune prefect ndash; tutela administrativa.Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 10.08.2023, pe sectia de de contencios administrativ si fiscal. Obiectul dosarului consta in actiune prefect…

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta, etc , a fost inregistrat dosarul nr. 2678 118 2023 , care are ca obiect litigiu privind achizitiile publice Pretentii.Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 03.01.2024, pe sectia de de contencios administrativ si fiscal. Obiectul dosarului consta in litigiu…