Cherecheş a fost adus în România sub escortă Fostul primar al municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, a intrat in Romania, marti seara, prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, fiind adus sub escorta din Germania de autoritati pentru a executa pedeapsa intr-un penitenciar cu regim inchis. Masina in care a fost adus Chereches a trecut prin frontiera pe o banda pe care nu erau alte autovehicule in asteptare pentru formalitati. Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, le-a multumit, marti, autoritatilor din Germania si responsabililor din Politia Romana „pentru maniera exemplara” in care s-a colaborat in acest caz. Ea a precizat… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

