Cheltuielile Italiei cu gazul din Azerbaidjan au crescut semnificativ Cheltuielile Italiei pentru gazul azer au crescut semnificativ, ajungand la 619,2 milioane de euro in noiembrie 2023, comparativ cu 364,2 milioane de euro in octombrie, a raportat biroul de statistica al Uniunii Europene, Eurostat, ca raspuns la o solicitare Trend. Aceasta reprezinta o creștere lunara de peste 70%. In același timp, importurile de gaze au scazut de la 881,2 milioane de metri cubi in octombrie la 838,2 milioane de metri cubi in noiembrie, inregistrand o scadere de 5,1%. In primele 11 luni ale anului 2023, importurile totale de gaze ale Italiei din Azerbaidjan s-au… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Importurile de gaze ale Romanie cresc astazi la 5,8 milioane de metri cubi și depașesc 10% din consumul național. Deși teoretic producția interna și depozitele sunt suficiente, unii furnizori aduc gaz din afara țarii pentru ca este mai ieftin. Cele mai mari companii care importa gaze sunt OMV Petrom,…

- Consumul de gaze al Romaniei de azi a urcat spre 55 de milioane de metri cubi, un record al acestei ierni, iar extracția din depozite atinge aproape 27 de milioane de metri cubi, spre maximul posibil (28-29 milioane mc zilnic), potrivit datelor interactive Transgaz. Exporturile s-au sistat, pentru…

- In decembrie 2022, locuitorii UE au efectuat 92 de milioane de calatorii turistice, 8,6% din toate calatoriile efectuate in acel an, conform Eurostat. 73 de milioane au fost calatorii interne, 9.0% din totalul calatoriilor interne. 19 milioane de calatorii au fost facute in strainatate, reprezentand…

- Turcia, care iși va oficializa legal statutul de hub internațional de gaze in 2024, și-a indeplinit practic aceste responsabilitați in 2023, a declarat ministrul adjunct al energiei și resurselor naturale al țarii, Nevzat Satiroglu, pentru Trend.„In prezent, Turcia obține gaze dintr-o varietate de…

- Romania, printre tarile cu cel mai semnificativ avans al preturilor productiei industriale in UE, in octombrie (Eurostat)Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au crescut cu 0,2% in Uniunea Europeana si in zona euro, in octombrie, comparativ cu luna precedenta, cand s-a inregistrat o…

- Productia de lapte crud a Uniunii Europene este estimata la 160 milioane de tone in 2022, ceea ce ar reprezenta o scadere anuala de 0,3 milioane de tone, chiar daca productia de lapte pe cap de vaca a continuat sa creasca anul trecut, ajungand la 7.653 de kilograme de lapte, arata datele publicate luni…

- Productia de lapte crud a Uniunii Europene este estimata la 160 milioane de tone in 2022, ceea ce ar reprezenta o scadere anuala de 0,3 milioane de tone, chiar daca productia de lapte pe cap de vaca a continuat sa creasca anul trecut, ajungand la 7.653 de kilograme de lapte, arata datele publicate luni…

- Suntem la coada clasamentului in UE: un nou top dezvaluie o criza majora in RomaniaProductia de lapte crud a Uniunii Europene este estimata la 160 milioane de tone in 2022, ceea ce ar reprezenta o scadere anuala de 0,3 milioane de tone, chiar daca productia de lapte pe cap de vaca a continuat sa creasca…