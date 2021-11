Cheltuielile de cercetare-dezvoltare au reprezentat 0,47% din PIB, din care: 0,28% pentru sectorul privat și 0,19% pentru sectorul public, potrivit INS. In Romania, in anul 2020, s-au cheltuit 4964,5 milioane lei pentru activitatea de cercetare- dezvoltare. La sfarsitul anului 2020, numarul de salariați care isi desfasurau activitatea in cercetare-dezvoltare a fost de 45304 salariati, in […] Articolul Cheltuieli de doar 4,9 miliarde lei in cercetare-dezvoltare apare prima data in Curierul National .