- Duminica, la ora 20.00, Chefi la Cuțite se intoarce cu o noua runda de degustari pe nevazute și o noua confruntare pentru mult ravnitele amulete. Cea de-a 13-a ediție va rupe egalitatea intre chefi, care momentan au cate 4 amulete fiecare.

- Am avut parte de momente savuroase in ediția 6 din sezonul 9 „Chefi la cuțite”, mai ales atunci cand Cosmin Seleși, simpaticul prezentator de la „Te cunosc de undeva”, a decis sa pregateasca juraților o rețeta speciala de ciorba.

- Ruby este una dintre cele mai iubite artiste din Romania, insa pana acum, nimenii nu a știut cine sut parinții ei. Vedeta a fost crescuta de bunica și a vorbit rar despre tatal și mama sa. Iata ca, Manuel Grigore i-a facut o surpriza de proporții interpretei și a venit sa gateasca la„ Chefi la cuțite”…

- Razvan Babana și-a ingrijorat toți fanii de pe rețelele de socializare, povestindu-le ca se confrunta cu noi probleme de sanatate, la scurt timp dupa ce in luna ianuarie a ajuns de urgența pe mainile medicilor. Fostul concurent de la Chefi la cuțite li s-a confesat internauților, marturisindu-le ce…

- Kani revine la Antena 1! Fostul concurent al emisiunii ”Chefi la cuțite”, cel care a și facut parte pana in semifinala din echipa lui Florin Dumitrescu, va aparea intr-o alta emisiune a trustului, de data aceasta, una mai plina cu umor.

- Razvan Babana a trecut prin clipe cumplite! Fostul concurent de la Chefi la cuțite a fost la un pas sa-și piarda viața, dupa ce a trecut printr-o intervenție dificila. Tanarul le-a povestit toata experiența fanilor de pe rețelele de socializare. Iata cum este acum starea lui de sanatate!

- Zanni de la Chefi la cuțite, pe numele sau real Zannidache Hubert Edmond, continua sa-și ia fanii prin surprindere! Dupa participarea lui in cadrului show-ului culinar, tanarul s-a lansat in muzica și a devenit noul protejat al lui Alex Velea, iar acum a trecut printr-o schimbare spectaculoasa de look!…

- Fostul concurent de la „Chefi la Cuțite” demonstreaza ca este priceput la toate. Daca in concursul culinar ne-a demonstrat ca știe sa gateasca, fiind de meserie frizer, iata ca acum, Kani ne uimește din nou! Se lanseaza in muzica și nu cu orice piesa, ci una in care apare intr-o ipostaza total neașteptata.