- Jurații au avut parte de o surpriza neașteptata! ”Varul” lui Sorin Bontea a venit in platoul Chefi la cuțite și a facut senzație! Juratul a fost incantat de surpriza, dar și surprins in același timp. Iata ce a gatit și cat de mult a reușit sa ii mulțumeasca pe cei trei chefi.

- Moldoveanca Nina Hariton, prima femeie care a primit trei cuțite de aur la „Chefi la cuțite”, este caștigatoarea sezonului din 2023. Finalista din echipa lui Sorin Bontea a plecat acasa cu premiul de 30.000 de euro, scrie presa romana.

- S-a anunțat cine a caștigat Chefi la Cuțite 2023. Concurentul a plecat cu premiul de 30.000 de euro acasa. Acesta a fost ales de juriul special al celebrei emisiuni culinare de la Antena 1 dintre cei trei finaliști, Paul Tudosescu, Nina Hariton și Laurențiu Neamțu. El este caștigatorul sezonului 11…

- In ediția de astazi de la Chefi la cuțite, familiile concurenților au venit in platou. Revederea a fost, pentru fiecare in parte, emoționanta, mai ales ca și-au amintit și de momentele dificile. Mama lui Paul Tudosescu a venit in semifinala, pentru a-și susține fiul, despre care spune ca a fost mereu…

- Semifinala sezonului 11 al competiției Chefi la cuțite devine din ce in ce mai emoționanta pentru concurenți. Dupa multe battle-uri in care au gatit pentru diferiți invitați, de aceasta data cei care au desgustat și jurizat preparatele au fost familiile lor! Intalnirea cu cei importanți oameni pentru…

- Ștefan Nistor a putut fi salvat de la eliminare cu ajutorul amuletei deținuta de Catalin Scarlatescu. Acesta s-a intors in Romania dupa 5 ani de locuit in Irlanda și considera ca emisiunea il va ajuta extrem pe mult, pe partea gastronomica.

- Pe masura ce probele de battle trec, concurenții afla tot mai multe lucruri unul despre ce celalalt. Constantin Onut a ajuns in mijlocul atenției de aceasta data, dupa ce a facut cateva dezvaluiri despre Stelian Nistor, la care nimeni nu se aștepta. Iata ce a aflat despre el și de ce și-ar dori sa fie…

- Chefi la Cuțite este una dintre cele mai urmarite emisiuni din Romania. Sezonul acesta se apropie de final, iar foarte mulți se intreaba cine va fi caștigatorul acestei competiții. Gruparea Viperele Vesele care sunt cunoscute pentru detaliile picante pe care le ofera din spatele culiselor au facut,…