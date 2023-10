Stiri pe aceeasi tema

- Marea Finala a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12 va avea loc pe 18 octombrie 2023. In ediția din aceasta seara, cea cu numarul 28, Irina Fodor a anunțat cine sunt cei trei finaliști care se vor lupta pentru premiul de 30.000 de euro.

- In episodul 28 al sezonului 12 Chefi la cuțite, din 17 octombrie 2023, cei care au degustat farfuriile din cea de-a doua proba de gatit au fost concurenții din sezonul 11. Cand au vazut ce note au acordat aceștia, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au fost surprinși.

- Seara incarcata de emoții la Chefi la cuțite: cel de-al 12-lea sezon al show-ului culinar și-a desemnat ieri semifinaliștii, intr-o editie lider detasat de audienta. Un juriu cum nu se putea mai potrivit pentru ultima confruntare, Federatia Nationala a De

- In ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite, sezonul 12, cei trei jurați au folosit amulete puternice pentru a-i pune in dificultate pe concurenți. Concurenții s-au așteptat la acest lucru și s-au conformat. Iata ce dezavantaje au fost puse in joc!

- In aceasta seara, in episodul cu numarul 26 al sezonului 12 Chefi la cuțite, difuzat pe data de 15 octombrie 2023, Maria Paraschiv a dezvaluit ca și-a facut un tatuaj. Cum a reacționat Florin Dumitrescu in momentul in care a vazut ce și-a tatuat concurenta.

- Așa cum era de așteptat, ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite a venit cu o noua provocare pentru cele trei echipe. Irina Fodor i-a anunțat ca s-au schimbat regulile, dar nu inainte ca prezentatoarea TV sa vina cu un joc, caștigat de Florin Dumitrescu, cel care a decis cu ce ingrediente vor…

- In episodul cu numarul 18 al sezonului 12 Chefi la cuțite, din 1 octombrie 2023, Catalin Scarlatescu a pus in joc o amuleta care i-a incurcat puțin pe concurenți. Iata cum au reacționat concurenții cand au aflat!

- In ediția 15 de la Chefi la cuțite, sezonul 12 din 25 septembrie 2023, chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Catalin Scarlatescu au anunțat cine sunt primii concurenți care au intrat in echipele lor.