- Italianul care i-a cucerit pe chefi in acesta seara cu preparatul sau se numește Gaetano de Siano, are 56 de ani și locuiește in Craiova. Concurentul a gatit pentru jurați, in ediția din acesta seara, piept de rața cu hribi și ierburi aromatice.

- Ediția cu numarul continua cu inca un concurent cu o poveste de viața incredibila. Samuel Dița a facut sacrificii uriașe pentru familia lui și a muncit timp de 76 de saptamani. Concurentul a ajuns la spital, dupa ce suferit atac vascular cerebral. El și soția lui au trecut prin clipe de groaza.

- Jurații au avut ocazia sa cunoasca un alt concurent spectaculos, in cea de-a doua ediție la sezonul 12. Daca pentru unii concurenți gatitul este doar o pasiune, pentru George Gaina este meseria care i-a oferit ocazia sa gateasca pentru Leonardo Di Caprio sau Mike Tyson. Concurentul are o cariera impresionanta,…

- Samuel Dița a facut dezvaluiri cu lacrimi in ochi despre viața lui in a doua ediție din sezonul 12 Chefi la cuțite de pe 3 septembrie 2023. Concurentul a muncit 76 de saptamani fara pauze, pana cand corpul i-a cedat.

- Surpriza de proporții pentru jurații Chefi la cuțite! Trombonistul de la trupa Mandinga a venit in platou! Concurentul nu a venit singur, ci alaturi de mama lui, pe care a adus-o din Cuba. Antonio Sergui Rolando a fost susținut de familia lui sa se mute in Romania, insa pentru asta au trecut prin momente…

- Paul Tudosescu, cuțitul de aur din echipa lui chef Catalin Scarlatescu, au rabufnit cand l-a vazut pe Constantin Onuț la bancul sau de lucru. Concurentul cu tunica roșie a ramas uluit de reacția colegului sau de competiție.

- Cele trei cuțite de aur au inceput sa iși pregateasca meniul din finala Chefi la cuțite, alaturi de colegii pe care i-au ales sa faca parte din echipa lor. Chiar daca este un bucatar desavarșit, Laureniu Neamțu a fost copleșit de tensiuni și a avut o criza de nervi. Iata cine este cel care l-a enervat…

- In sezonul cu numarul 11 al celebrului show de gatit de la Antena 1, Laurențiu Neamțu, Nina Hariton și Paul Tudosescu, cunoscut sub numele de Pablo, au reușit sa-și asigure un loc in marea finala. Aceștia au demonstrat, nu doar priceperea lor in bucatarie, ci și determinarea catre de pasionați sunt…