In ediția 22 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 8 octombrie 2023, inainte de a degusta preparatele pregatite de concurenți pentru proba individuala, Catalin Scarlatescu s-a destanuit cu lacrimi in ochi. A simțit ca, pentru prima data in acest sezon, a facut o alegere greșita in ceea ce privește echipa pe care a selectat-o.