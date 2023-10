Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 22 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 8 octombrie 2023, inainte de a degusta preparatele pregatite de concurenți pentru proba individuala, Catalin Scarlatescu s-a destanuit cu lacrimi in ochi. A simțit ca, pentru prima data in acest sezon, a facut o alegere greșita in ceea ce privește echipa…

- Chef Sorin Bontea a rabufnit și nu a mai ținut cont de nimic in battle-ul cinci din ediția 20 a sezonului 12 Chefi la cuțite, de pe 3 octombrie 2023. De asemenea, chef Catalin Scarlatescu a „explodat” cand a vazut ce faceau Cosmin Berki și Raluca Hulubei.

- Chefi la cuțite, 1 octombrie 2023. Clipe de panica in echipa lui Catalin Scarlatescu! In timpul battle-ului cu numarul trei, Razvan Minca s-a taiat cu cuțitul, iar Catalin Scarlatescu a avut o reacție acida la adresa lui. Concurentul a cerut intervenția medicilor, iar aceștia i-au oferit ajutor de urgența.

- Preselecțiile au ajuns la final la Chefi la cuțite, iar in ediția din aceasta seara, a avut loc prima proba de bootcamp. La un moment dat, a fost oprita degustarea, dupa ce lui Catalin Scarlatescu i s-a facut rau.

- In ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 12, din data de 5 septembrie 2023, chef Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu au gustat un preparat in stil asiatic legați la ochi. Care e povestea tinerei care a gatit.

- Anda Alexe a facut confesiuni cu lacrimi in ochi despre cumpana vieții sale, in prima ediție din sezonul 12 Chefi la cuțite 2023. Surpriza cea mare abia apoi a venit, cand jurații au aflat cine este tanara, de fapt.

- Marea premiera a sezonului 12 Chefi la cuțite urmeaza in acest weekend, la Antena 1: sambata și duminica, de la ora 20:00, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu iși dau intalnire in platoul show-ului culinar, in primele doua ediții ale noului sezon, premiera maraton continuand cu alte…

- Weekendul acesta, cei chefi dau startul audițiilor sezonului 12 Chefi la cuțite, la Antena 1. Sambata și duminica, de la ora 20:00, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu jurizeaza primele farfurii din preselecții, premiera maraton continuand cu alte trei ediții, luni, marți și miercuri,…