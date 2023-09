In ediția din aceasta seara, cea cu numarul 5 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12, din data de 6 septembrie 2023, Jyoti Amge, cea mai scunda femeie din lume, a fost invitata in platoul show-ului culinar. La 29 de ani, tanara are 62,8 centimentri și cantarește 5 kg.