- Samuel Dița a facut dezvaluiri cu lacrimi in ochi despre viața lui in a doua ediție din sezonul 12 Chefi la cuțite de pe 3 septembrie 2023. Concurentul a muncit 76 de saptamani fara pauze, pana cand corpul i-a cedat.

- Anda Alexe a facut confesiuni cu lacrimi in ochi despre cumpana vieții sale, in prima ediție din sezonul 12 Chefi la cuțite 2023. Surpriza cea mare abia apoi a venit, cand jurații au aflat cine este tanara, de fapt.

- Nina Hariton, prima femeie din istoria emisiunii Chefi la cuțite care a obținut și trei cuțite de aur, se pare ca nu este un chef bucatar. Urmariți acets articol, pentru ca o sa va dezvalui ce meseria are la baza aceasta. Nina Hartion, viața din spatele bucatariei ”Chefi la Cuțite” A venit de la Paris…

- In ediția de astazi de la Chefi la cuțite, familiile concurenților au venit in platou. Revederea a fost, pentru fiecare in parte, emoționanta, mai ales ca și-au amintit și de momentele dificile. Mama lui Paul Tudosescu a venit in semifinala, pentru a-și susține fiul, despre care spune ca a fost mereu…

- Semifinala Chefi la cuțite a inceput cu emoții uriașe pentru concurenți, dar și cateva lacrimi! Cea care a izbucnit a fost Mihaela Zahariea, care nu a reușit sa iși mai stapaneasca emoțiile. Concurenta și-a amintit de persoanele dragi și a vorbit despre un subiect delicat, care a emoționat-o. Mihaela…

- Chefi la cuțite, 14 iunie 2023. Gina Pistol a intrat in platou pregatita sa le dea concurentilor o veste total neașteptata, chiar inainte de ultima confruntare a echipelor, in editia de miercuri, cu numarul 36, a emisiunii Chefi la cutite de la Antena 1.

- Ediția din aceasta seara se anunța a fi una plina de provocari. Cei trei chefi alaturi de echipele lor vor avea de gatit pentru actori cunoscuți din Romania, iar preparatele trebuie sa se ridice la nivelul așteptarilor.

- Adriana Stanescu a parasit competiția Chefi la cuțite dupa ce a primit 8 puncte la proba individuala. Aceasta a avut o viața dura inainte de a-și gasi calea, alegand sa plece la doar 19 ani peste hotare.